Respectivement 6e et 5e de la saison régulière, le Deportivo La Corogne et le Real Majorque se disputent le dernier ticket pour la Liga. Ce soir, au Riazor, la finale d’accession aller a tourné à l’avantage des Galiciens. Auteur d’un sublime coup franc direct, l’Argentin Fede Cartabia a mis le Depor en orbite (1-0, 37e), avant que l’attaquant majorquin Marc Pedraza ne laisse traîner ses crampons dans le visage d’Alex Bergantiños, laissant ses partenaires à dix (41e). En sang, le capitaine de La Corogne a lui dû laisser sa place et être évacué à l’hôpital (43e), imité peu avant la pause par Michele Somma, également touché (45e+2).

En infériorité numérique toute la seconde période, le Real Majorque a finalement craqué une seconde fois, lorsque Quique a surgi pour placer un joli retourné dans les six mètres, sur une remise de la tête de Carlos Fernandez (2-0, 80e). Le Deportivo La Corogne a pris une réelle option sur la montée et semble tout proche de faire l’ascenseur. Alors que le Real était en division 3 il y a deux saisons, la folle remontée majorquine semble sur le point de prendre fin. Mais il y aura une revanche. Les deux équipes disputeront la finale retour dimanche, à l’Iberostar Estadio de Majorque. Le vainqueur de la double-confrontation accompagnera Osasuna et Grenade en Liga.

