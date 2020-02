Suite de la 25e journée de Liga avec un duel entre équipes engluées dans le fond du classement. Le Celta, dix-huitième, accueillait ainsi Leganés, juste derrière lui. Et ce sont les Galiciens qui l’ont emporté sur le score de 1-0 sur la pelouse de Balaidos, une semaine après ce match nul 2-2 au Bernabéu.

Et si les locaux ont dû jouer en infériorité numérique dès la 21e minute et l’expulsion de Bradaric, c’est Iago Aspas qui a marqué le seul but de la partie, reprenant un bon coup franc botté par Olaza (1-0, 62e). Avec les trois points, le Celta sort de la zone rouge et passe dix-septième.