Suite de la 21e journée de Liga avec deux équipes qui pataugent actuellement dans la deuxième partie de tableau. Le Celta, relégable, accueillait ainsi une équipe d’Eibar seizième au coup d’envoi. Et les deux n’ont pas réussi à se départager, puisque la rencontre s’est conclue par un 0-0.

Les Galiciens auront dominé, se créant le plus d’occasions, mais les Basques ont réussi à tenir et à repartir de Balaidos avec un petit point. Iago Aspas et ses partenaires sont toujours dix-huitièmes, alors que les Armeros grattent une place au classement et sont maintenant quinzièmes.