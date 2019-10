Et si la situation compliquée en Catalogne avait une incidence sur le Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid ? Ce choc de la Liga prévu le 26 octobre doit se dérouler au Camp Nou. Mais le contexte politique très difficile à Barcelone pourrait conduire la Liga à revoir ses plans. En effet, les récentes manifestations liées à la condamnation de dirigeants indépendantistes, inquiètent au plus haut point l’instance espagnole.

Selon les informations d’AS, La Liga aurait contacté les deux clubs pour demander une inversion du match. Celle-ci souhaiterait donc que le Clasico du 26 octobre se dispute au Bernabeu et non au Camp Nou. Si le Barça et le Real acceptent cette proposition, le match retour de déroulerait donc le 1er mars au Camp Nou. Le comité de compétition décidera dans les prochains jours si la requête de la Liga était validée par les deux formations.