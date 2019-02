Le Benfica s’est offert la balade du week-end lors de la 21e journée de Liga NOS. En effet, les coéquipiers de Sébastien Corchia (absent du groupe) se sont imposés 10-0 face au Nacional (16e du championnat). En première période, Grimaldo ouvrait immédiatement le score (1ère) avant que Seferovic ne s’offre un doublé (21e, 27e).

Au retour des vestiaires, le crack Joao Felix y allait de son but (50e), avant que Pizzi n’ajoute un cinquième but sur penalty (54e). Ferro marquait le 6e but (56e), avant que le défenseur Dias ne se mêle à la fête (64e). En fin de match, Jonas par deux fois (85e et 90e) et Silva (88e) concluait le festival du Benfica, 2e du championnat.