Suite de cette 12e journée de Liga avec un choc entre le Séville FC et l’Atlético de Madrid. Avec la défaite du Barça plus tôt dans la journée, et en attendant le match du Real Madrid ce soir, le vainqueur pouvait prendre la tête du championnat. Mais il n’y en a pas eu puisque les deux équipes se sont quittées sur un match nul 1-1.

Franco Vazquez avait ouvert le score en première période (25e) mais Morata a égalisé à l’heure de jeu (59e). Quelques minutes avant, Diego Costa avait vu son but être annulé par la VAR (54e). L’attaquant Brésilo-espagnol a également vu Vaclik repousser son penalty (72e).