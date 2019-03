On avait droit à deux matchs de Liga à 18h30. On avait forcément les yeux rivés sur ce choc entre Valence et Getafe, décisif dans la lutte à la quatrième place. D’autant plus qu’une petite rivalité est née entre les deux formations ces derniers temps, notamment après l’élimination des Azulones par les Ches en quarts de Coupe du Roi. Les deux équipes se sont quittées sur un 0-0 malgré un but de Guedes annulé après appel à la VAR (53e). Un point qui fait les affaires de Getafe, quatrième, qui conserve ses six points d’avance sur Valence.

Dans le bas du tableau, Villarreal accueillait le Rayo dans un duel décisif en vue de la course au maintien. C’est le Sous-Marin Jaune qui l’a emporté (3-1). Le club du sud de Madrid ouvrait le score via Mario Suarez (0-1, 20e). Toko-Ekambi égalisait (1-1, 50e), avant de s’offrir un doublé dans la foulée (2-1, 51e). Gerard Moreno pliait la rencontre (3-1, 88e). Villarreal prend de l’air en bas de classement et a quatre points d’avance sur la zone rouge. Le Rayo est toujours dix-neuvième mais pointe maintenant à six points de son rival du soir.