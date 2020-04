Le 13 mars dernier, la Ligue de Football Professionnel a décidé de suspendre ses championnats, à savoir la Ligue 1 et la Ligue 2, suite à la pandémie de Covid-19 qui frappe la planète. Aucune date de reprise n’a été donnée ce jour mais les acteurs du monde du football sont nombreux à donner leur avis. De son côté, Bernard Caïazzo, le président du conseil de surveillance de l’AS Saint-Etienne, demande du calme et du temps. Pas question de se précipiter pour le dirigeant.

« Le bureau de la Ligue dit de ne pas forcer l’arrêt ou la reprise. Il est hors de question de forcer la décision, surtout pour des raisons sanitaires. C’est d’ailleurs beaucoup trop tôt. Les Belges ont pris cette décision, mais l’UEFA dit qu’il faut que les championnats continuent, sinon il n’y aura pas d’inscription en Ligue des Champions ou en Ligue Europa, a-t-il lâché dans des propos relayés par Ouest-France avant de poursuivre. Après, ce sont des problèmes de santé. Si on ne peut pas terminer, c’est une autre histoire. On peut terminer au 3 août au plus tard. On ne sait pas quelle sera la décision prise, une saison blanche ou pas ou autre chose. »