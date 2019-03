A la lutte avec Gelson Martins et Rémi Oudin pour le titre de meilleur joueur de Ligue 1 lors du mois de février, Kylian Mbappé a finalement décroché le trophée. Le jeune attaquant du Paris Saint-Germain est récompensé pour ses 4 buts en 5 rencontres de championnat lors du dernier mois. Des réalisations qui confirment son statut de meilleur buteur de l’élite française.

Il succède à Nicolas Pépé qui a été élu lors du mois de janvier. Le natif de Bondy remporte ce trophée pour la deuxième fois de la saison et pour la quatrième fois de sa carrière. Il imite donc Franck Ribéry (Marseille) et Eden Hazard (Lille) mais reste à une longueur de Zlatan Ibrahimovic et ses 5 trophées de joueur du mois.