Après la victoire du LOSC contre le Stade Bretois 29 en ouverture de la 17e journée de Ligue 1 (1-0), c’est l’Olympique Lyonnais qui se déplaçait sur la pelouse du Nîmes Olympique. Alors que les deux équipes ont perdu cette semaine, il fallait relever la tête pour ne pas sombrer dans la crise d’un côté comme de l’autre. Mais cela a très mal débuté pour les Crocos avec l’expulsion de Théo Valls pour un pied en avant sur Maxence Caqueret (5e). Dans la foulée, Memphis Depay transformait un penalty provoqué par Traoré d’une jolie panenka (0-1, 16e). Et quand tout va mal... Pour deux cartons jaunes en trois minutes, Gaëtan Paquiez se faisait exclure et laissait ses partenaires à neuf pendant plus d’une mi-temps (41e).

Forcément, cela ne laissait pas beaucoup d’espoirs aux Nîmois. Et en seconde période, Depay s’offrait un doublé en envoyant un boulet de canon dans les buts de Paul Bernardoni, impuissant (0-2, 65e). Houssem Aouar alourdissait un peu plus le score après un petit festival sur le côté gauche qui crucifiait des Nîmois en perdition (0-3, 71e). En fin de match, Joachim Andersen marquait son premier but en Ligue 1 d’une frappe puissante à ras de terre (0-4, 79e). Grâce à ce large succès, l’OL remonte à la 5e place du classement et se rapproche enfin du podium (25 pts). Les Gardois sombrent un peu plus et se dirigent à grand pas vers la Ligue 2 (20e, 12 pts).