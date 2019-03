L’OM pensait vivre un bel après-midi et puis tout s’est écroulé. Lors de la réception d’Angers au Vélodrome, les Olympiens ont rapidement pris les devants grâce à un doublé de Balotelli (4e, 16e). Sur un centre d’Ocampos, l’Italien a d’abord marqué après un enchaînement amorti-frappe dans la surface. Une grosse dizaine de minutes plus tard, il envoyait une frappe croisée depuis l’entrée de la surface. L’OM s’était déjà mis à l’abri mais la machine s’est complètement enrayée.

Les hommes de Rudi Garcia ne se procuraient quasiment plus aucune situation. Le SCO en profitait. Traoré récupérait un penalty généreux, malgré le VAR, que transformait Mangani (36e). En seconde période, les Angevins tentaient d’accélérer et finissaient par égaliser à nouveau sur un penalty de Mangani (77e). Les malheurs ne s’arrêtaient pas là pour l’OM puisque Sarr se faisait expulser dans la foulée pour un second avertissement (78e). Dans cette fin de rencontre suffocante, les deux formations ont eu des opportunités entre un duel perdu par Strootman (86e) ou une tête de Thomas sur la barre (90e+1). Résultat, Marseille se contente du nul 2-2 et perd de précieux points dans la course à l’Europe.