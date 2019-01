Pour le compte de la 22e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille, convalescent, recevait le LOSC au Stade Vélodrome. Et le match commençait fort. Thauvin armait une première volée qu’Ikoné déviait au dernier moment (3e). Dans la foulée, Radonjic ouvrait le score mais son but était refusé pour une position de hors-jeu de Mitroglou, qui gênait Maignan (6e). Le Serbe se montrait encore mais Maignan captait (9e). Après un hommage pour Emiliano Sala à la 9e minute, le LOSC sortait de sa tanière mais Bamba manquait de précision dans la défense marseillaise (19e). L’OM accélérait et Maignan sortait un réflexe après que Soumaoro ait dévié le centre de Sarr (32e). Si Rolando contrait Xeka (36e), Mitroglou manquait une grosse occasion, seul face à Maignan (41e). Et finalement, le LOSC obtenait un penalty. Gustavo fauchait Çelik dans la surface, Pépé transformait (0-1, 45e+2).

Au retour des vestiaires, Rolando sauvait les siens devant Pépé (56e) avant qu’un pétard n’explose sur la pelouse, faisant interrompre le match près de 35 minutes. Après de longues discussions, le match reprenait et Strootman ne trouvait pas le cadre (59e). Mitroglou était ensuite gêné par Soumaoro, dont le retour salvateur faisait du bien aux siens (65e). Et finalement, l’OM se tirait une balle dans le pied avec l’expulsion de Thauvin, coupable d’un vilain geste sur Koné (67e). Balotelli entrait en jeu et tentait immédiatement sa chance, sans réussite (75e). Le LOSC agissait en contre et Pépé manquait sa tentative (79e), tout comme Leao (83e). Balotelli passait proche d’égaliser, mais sa tentative rasait le montant de Maignan, bien heureux (90e+2e). Et finalement, Lille tuait le suspense. Soumaré partait en contre, trouvait Ikoné qui remettait pour Pépé. L’Ivoirien inscrivait son 15e but de la saison (0-2, 90e+4). A quelques secondes de la fin, Balotelli reprenait un corner de Strootman et réduisait le score, un peu tard (1-2, 90e+6). Le LOSC l’emporte et met l’OM à 12 points. Les Dogues sont bien installés à leur 2e place.