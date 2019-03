Prévu ce samedi, le match de la 29e journée entre l’Olympique Lyonnais et le Montpellier HSC n’aura pas lieu le 16 mars à 17h comme prévu. La raison est toute simple, la rencontre est jugée à haut risque et deux événements sont prévus dans la capitale des Gaules. La marche pour le climat et la journée internationale contre le racisme et les violences policières.

Face à la difficulté à fournir suffisamment de forces policières pour les différents événements la préfecture du Rhône a tout simplement décidé de reporter la rencontre. Pour le moment aucune date n’a été fixée, mais le match pourrait être décalé au lendemain.