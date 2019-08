Depuis moins d’un mois, la Ligue 1 a repris ses droits. Et la Ligue de Football Professionnel continue de dévoiler le programme TV des premières journées. Et ce vendredi, c’est la 5e journée qui vient d’être annoncée. Elle se déroulera du 13 au 15 septembre prochain.

En ouverture, deux matches sont au programme le vendredi dont l’Olympique Lyonnais qui se déplacera sur la pelouse d’Amiens à 20h45 sur Canal+ Sport. Le samedi à 17h45, le Paris Saint-Germain recevra Strasbourg au Parc des Princes. Une rencontre diffusée en simultanée sur Canal+ et beIN Sports. Le multiplex de 20h proposera des rencontres entre Bordeaux et Metz, Montpellier et Nice notamment. Trois autres matches auront lieu le dimanche dont en clôture un alléchant Monaco-Marseille (21h, Canal+).

