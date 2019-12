Dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain accueillait ce mercredi soir le FC Nantes au Parc des Princes. Après un week-end sans match (celui contre l’AS Monaco a été annulé, ndlr), le club de la capitale voulait reprendre un peu d’avance en tête du championnat de France, tandis que les Canaris avaient pour objectif de créer la surprise pour prendre la quatrième place. Sur leur pelouse, les hommes de Thomas Tuchel ne prenaient l’avantage qu’en deuxième période.

Après le but de Neymar refusé avec l’aide de la VAR (41e) pour une faute de Julian Draxler, Kylian Mbappé débloquait la situation sur un très bon service d’Angel Di Maria (52e, 1-0). Les champions de France doublaient ensuite la mise grâce à un penalty de Neymar (85e, 2-0) et s’imposaient tranquillement. Le PSG enregistrait une troisième victoire de suite en L1 et préparait de la meilleure des manières son déplacement à Montpellier samedi (17h30), avant la rencontre de Ligue des Champions contre Galatasaray. Le FCN rechutait et ne quittait pas sa neuvième place.