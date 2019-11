En ouverture de la 14ème journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain accueillait le LOSC au Parc des Princes. Pour cette affiche, Thomas Tuchel alignait un 4-3-3 et pouvait enfin compter sur Neymar. Christophe Galtier optait de son côté pour un 3-5-2 avec le duo Araujo, Ikoné en pointe. Après une entame poussive, le PSG ouvrait le score juste après le premier quart d’heure. Di Maria alertait Gueye sur la droite dont le centre trouvait Icardi qui poussait le cuir au fond des filets (1-0, 17e). Les joueurs parisiens effectuaient le break à la demi-heure de jeu grâce à Di Maria bien servi par Draxler. El Fideo ne tremblait et ajustait de près Maignan (2-0, 31e).

Le second acte se voulait plus ouvert entre les deux équipes. Luiz Araujo menaçait les Parisiens et obligeait Navas à s’employer (58e). Après l’heure de jeu, Kylian Mbappé effectuait son entrée en jeu et sollicitait Maignan d’une belle frappe dans un angle fermé (67e). Dans les dernières minutes, Draxler à l’extérieur de la surface décochait une belle frappe qui heurtait le poteau (84e). Dans les ultimes secondes, Di Maria lançait Cavani fraîchement rentré, mais El Matador manquait son duel face à Maignan (90e). Grâce à ce nouveau succès, le PSG comptait onze points d’avance sur l’OM avant son match face au TFC.