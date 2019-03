Le mouvement des « gilets jaunes » a déjà conduit au report d’une quarantaine de matches de Ligue 1 et six de Ligue 2, une situation qui agace fortement les diffuseurs du championnat français, beIN Sports et Canal +, qui voient leurs programmes bouleversés. « Notre demande à la Ligue a été de reporter si possible les matches du “MultiLigue 1” (le samedi soir) au dimanche, à 15 heures, a expliqué Florent Houzot, le directeur de la rédaction des chaînes beIN Sports, au journal L’Équipe. Produire le dimanche, cela augmente le coût de match de plus de 30 %. Ce n’est pas négligeable. On étudie toutes les options quant à l’indemnisation des diffuseurs. »

La colère est la même chez Canal +. « Quand le match reporté se retrouve le mardi à 18 ou 19 heures, l’effet n’est pas le même, indique la chaîne télé. Si on parle de valeur de case, c’est dommageable pour nous. D’autant que nous n’avons pas forcément un programme de sport en direct pour remplacer le match manquant. » Du côté de la Ligue, la LFP se défend en assurant que cela ne change rien aux montants touchés par les diffuseurs. « La LFP informe en temps réel les diffuseurs, Canal + et beIN, pour toute demande de décalage ou de report, assure Didier Quillot, le directeur général exécutif de la LFP. Par ailleurs, je rappelle qu’une modification du calendrier, pour quelque cause que ce soit, ne modifie en aucun cas les montants dus par tout attributaire à la LFP. »