Ce dernier match de la 28e journée de Ligue 1 nous réservait une belle affiche entre l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice au Vélodrome. Un match spécial pour Mario Balotelli forcément, qui avait réussi à relancer sa carrière du côté de la Cote d’Azur avant de rejoindre le club phocéen cet hiver, où il cartonne déjà. Les Marseillais voulaient surtout continuer de grimper au classement et se rapprocher un peu plus de la troisième place occupée par l’Olympique Lyonnais. Et c’est réussi, puisque la rencontre s’est conclue sur une victoire marseillaise (1-0). Les hommes de Rudi Garcia se créaient les situations les plus chaudes en première période, avec un Florian Thauvin assez actif notamment, mais les Niçois résistaient et rendaient la possession des locaux globalement stérile.

Les vingt-deux acteurs de la rencontre rentraient donc aux vestiaires sur un score de 0-0. C’est finalement Mario Balotelli, peu après l’heure de jeu, qui allait faire trembler les filets. L’Italien plaçait une tête croisée parfaite sur un centre d’Ocampos, mettant le cuir hors de portée de Benitez (1-0, 61e). Les Aiglons peinaient à réagir, et c’est toujours la formation de Rudi Garcia qui contrôlait les débats. Le score en est finalement resté là. Les trois points en poche, l’Olympique de Marseille a maintenant quatre points d’avance sur le cinquième, Reims, et ne revient qu’à trois petits points de l’OL !