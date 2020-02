Dans le cadre de la 22ème journée de Ligue 1, le FC Metz accueillait l’AS Saint-Etienne à Saint-Symphorien. Victorieux à Reims le week-end dernier, les hommes de Vincent Hognon souhaitaient enchaîner à domicile. Sur une bonne dynamique, les Verts visaient un troisième succès consécutif toutes compétitions confondues. Pour cette rencontre, les Grenats alignaient un 4-3-3 avec le trio Niane, Diallo, Nguette en pointe. Claude Puel optait pour un 4-2-3-1 avec le seul Charles Abi en attaque. Juste avant la pause, les Messins ouvraient le score. Diallo déviait un dégagement d’Oukidja, ce qui profitait à Nguette. L’attaquant messin trompait Ruffier d’une belle frappe tendue (1-0, 44e).

Les choses se corsaient pour l’ASSE qui rendait les armes une seconde fois. Sur la gauche, Udol centrait au second poteau pour Nguette qui remisait sur Diallo. L’attaquant du FC Metz trompait Ruffier d’une frappe en pivot (2-0, 63e). Les Verts prenaient l’eau dans le dernier quart d’heure. Sur la gauche Pajot s’arrachait et centrait au point de penalty pour Nguette qui ajustait Ruffier (3-0, 70e). En fin de match, les hommes de Claude Puel réduisaient le score. M’vila lançait dans la profondeur Hamouma qui évitait la sortie d’Oukidja et poussait le ballon au fond des filets (3-1, 89e). Grâce à son sixième succès de la saison, le FC Metz revenait à deux longueurs de son adversaire du soir au classement.