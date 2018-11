C’était le choc de ce dimanche soir en Ligue 1. Montpellier, surprenant troisième du championnat, recevait l’Olympique de Marseille, au Stade de la Mosson. Les Héraultais, qui restaient sur 10 matches sans défaite en Ligue 1, nourrissaient l’ambition de monter sur la deuxième place après la défaite du LOSC contre le PSG (2-1). En face, Marseille voulait revenir sur Montpellier et se rassurer avant d’affronter la Lazio, jeudi en Ligue Europa (18h55). Et dans ce match, les Héraultais ont infligé une véritable correction aux Marseillais (3-0), qui enchaînent un troisième revers consécutif et ne se rassurent pas.

Après une première mi-temps très pauvre en jeu et en occasions, Montpellier faisait parler la poudre. Gaëtan Laborde, qui n’avait touché que quelques ballons dans le premier acte, reprenait de la tête un centre d’Aguilar (1-0, 52e). Dix minutes plus tard, il profitait d’une succession d’erreurs marseillaises pour tromper Mandanda d’un plat du pied gauche (2-0, 62e). A vingt minutes du terme, Mollet décalait Paul Lasne qui ajustait à son tour le portier marseillais du gauche (3-0, 70e). L’OM s’inclinait lourdement (3-0). Montpellier prend la place de dauphin au LOSC, tandis que Marseille reste bloqué à la 6e place, à six points du podium.