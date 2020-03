Un peu partout en Europe, les gouvernements commencent à prendre des mesures pour faire face à l’épidémie de coronavirus. Et en France, on est déjà en plein dedans, avec le report du match Strasbourg-PSG, puis le huis clos confirmé pour le duel de Ligue des Champions entre les Parisiens et le Borussia Dortmund.

Et RMC Sport dévoile maintenant que la rencontre entre Montpellier et l’Olympique de Marseille de samedi prochain (17h30, 29e journée de Ligue 1), devrait elle aussi se jouer sans spectateurs. Le stade de la Mosson sera donc vide pour cette rencontre plus qu’intéressante dans le cadre de la course à l’Europe.