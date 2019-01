Après 6 matches sans victoire, toutes compétitions confondues, Montpellier voulait se relancer lors de la 22e journée de Ligue 1. De son côté, le Stade Malherbe de Caen restait sur deux défaites de rang en championnat. Si les Normands voulaient se donner de l’air sur la zone rouge, les locaux pouvaient prendre 4 points d’avance sur l’OM et ainsi récupérer leur 6e place.

Après une première mi-temps équilibrée sans réelle occasion, Montpellier trouvait la faille. Le Tallec butait sur Samba, et Laborde suivait et concluait d’une tête piquée (1-0, 52e). Il ne fallait ensuite que 8 minutes à Montpellier pour faire le break, et Baysse propulsait le ballon dans ses filets d’un geste défensif étonnant (2-0, 60e). Delort butait ensuite sur Samba (63e), avant que le portier ne sauve une nouvelle fois devant l’attaquant montpelliérain (70e). Diomande tentait timidement de répondre (73e), mais le score en restait là. Avec cette victoire, Montpellier reprend sa 6e place. Caen reste 17e.