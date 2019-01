Ce mardi en début de soirée se jouaient deux rencontres en retard de la 18e journée de Ligue 1. Les Nantais accueillaient Michel der Zakarian et le MHSC tandis qu’Angers se déplaçait à Amiens.

Dans la première rencontre citée, les Canaris ont réussi à s’imposer deux buts à zéro grâce à une réalisation de Waris et une seconde de Nicolas Pallois après une mésentente entre Lecomte et Skuletic. En première période, Gaëtan Laborde a été exclu assez sévèrement pour un pied haut. Dans l’autre match de la soirée, les deux formations n’ont pu faire mieux qu’un match nul (0-0) même si les Amiénois ont tapé 21 fois au but.