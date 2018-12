« À la demande du gouvernement princier de la Principauté de Monaco et en lien avec la Préfecture des Alpes-Maritimes, la LFP reporte la rencontre AS Monaco / OGC Nice, comptant pour la 17ème journée de Ligue 1 Conforama et initialement prévue ce vendredi 7 décembre à 20h45. La Commission des Compétitions de la LFP fixera ultérieurement la date de la rencontre », aindiqué la LFP le 6 décembre. Hier, il a été annoncé que le derby se jouerait finalement le mercredi 16 janvier à 19 heures.

Ce jeudi, les Aiglons ont annoncé qu’ils allaient entamer des démarches pour faire déplacer ce match. « L’OGC Nice a pris connaissance, avec regret, de l’horaire de son match reporté face à Monaco. Initialement prévu le 7 décembre, le derby a finalement été fixé au mercredi 16 janvier, à 19h. A l’image de ses supporters, le club ne peut se satisfaire de cette programmation, qui viendrait ternir la fête que représente une telle affiche. L’OGC Nice a donc entamé toutes les démarches pour changer les choses et modifier l’horaire de la rencontre, afin que son 12e homme, si précieux dans de tels rendez-vous, puisse jouer pleinement son rôle au Louis-II. Le club tiendra informés ses supporters de l’évolution de ses démarches ».