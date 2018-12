Prévues ce week-end, les rencontres entre le Paris Saint-Germain et Montpellier et celle entre Toulouse et Lyon ont été reportées à une date ultérieure. La Ligue de Football Professionnel l’a annoncé face aux divers événements qui vont demander la mobilisation de nombreuses forces de police.

Comme l’annonçait Nice-Matin, le derby entre Monaco et l’OGC Nice a été reporté par la LFP. « À la demande du gouvernement princier de la Principauté de Monaco et en lien avec la Préfecture des Alpes-Maritimes, la LFP reporte la rencontre AS Monaco / OGC Nice, comptant pour la 17ème journée de Ligue 1 Conforama et initialement prévue ce vendredi 7 décembre à 20h45. La Commission des Compétitions de la LFP fixera ultérieurement la date de la rencontre », peut-on lire sur le communiqué officiel.