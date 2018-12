Un peu plus tôt dans la journée, la LFP a déjà décidé de reporter la rencontre entre le PSG et Montpellier, prévue ce samedi à 16h et comptant pour la 17e journée de Ligue 1. C’est la Préfecture de Paris qui en avait fait la demande face au climat social du moment.

La LFP a également annoncé que la rencontre entre Toulouse et l’OL ne se tiendrait pas le samedi 8 décembre, alors qu’elle était prévue à 20h. Face aux divers événements qui vont demander la mobilisation de nombreuses forces de police, la Préfecture de Haute-Garonne a préféré déplacer ce match. Dans les deux cas, la Commission des Compétitions de la LFP va fixer de nouvelles dates qui seront communiquées ultérieurement.