Nîmes Olympique - Stade Rennais ne se déroulera pas ce soir mais à une date qui devra être définie. Les trop grandes intempéries ont eu raison de la rencontre puisque la LFP a décidé de reporter.

Des trombes d’eau se sont abattues sur la région et le terrain est devenu complètement impraticable. L’arbitre a eu beau tester la pelouse, il n’y avait rien à faire dans ces conditions. Le match ne devrait pas avoir lieu demain non plus.