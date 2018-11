Match complètement fou ce dimanche à Geoffroy-Guichard, à l’occasion de la 12e journée de Ligue 1. Saint-Etienne et Angers se sont rendus coup pour coup et ont fini par se quitter sur une victoire arrachée par les Verts 4-3 à la toute fin grâce à un but d’Hamouma (89e).

Auparavant, Pavlovic (24e) avait ouvert le score pour le SCO mais Diony a rapidement égalisé (26e). Debuchy pensait donner l’avantage aux siens à la pause (45e+1) seulement Tait égalisait (45e+4) dans la foulée. Bahoken remettait Angers devant (71e)... le temps de deux minutes puisque Manceau marquait contre son camp pour une nouvelle égalisation (73e). Hamouma a donc donné la victoire à Saint-Etienne qui se classe à la 5e place. Angers est 15e.