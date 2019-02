En match en retard de la 23e journée de Ligue 1, l’AS Saint-Etienne défiait ce mercredi soir le Racing Club de Strasbourg à Geoffroy-Guichard. Sixièmes avec 37 points, les Verts pouvaient s’emparer de la 4e place en cas de succès ce soir, alors que les Strasbourgeois, neuvièmes avec 35 unités, avaient l’occasion de passer devant leur adversaire du jour. Et à domicile, les hommes de Jean-Louis Gasset se sont imposés 2-1 dans un match où M. Brisard a annulé deux penaltys stéphanois avec l’aide de la VAR.

Dès la 4e minute, les Verts prenaient l’avantage grâce à Beric, auteur d’un but de la tête sur un service de Kolodziejczak (1-0). Les locaux dominaient les débats et Perrin doublait la mise avant la demi-heure de jeu. Le capitaine stéphanois trompait lui aussi la vigilance de Sels d’un coup de tête (27e, 2-0). En deuxième période, les visiteurs poussaient pour réduire l’écart et Da Costa trouvait le chemin des filets (73e, 2-1). Le score ne bougeait plus et l’ASSE s’imposait donc 2-1 pour prendre la quatrième place. Le Racing reste 9e.