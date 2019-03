La 27e journée de Ligue 2 débutait ce vendredi soir avec sept rencontres au programme. Deuxième à trois points du leader, le FC Metz, Brest avait l’occasion de revenir à hauteur des Messins en cas de victoire face à Châteauroux. Mais au stade Gaston Petit, le SB29 a fait match nul (2-2). Après l’ouverture du score de N’Goma sur penalty (22e), les Brestois encaissaient des buts signés Tounkara (29e) et Bourillon (70e, pen), mais Weber (82e) offrait un point à son équipe. Le club breton reste donc deuxième, tandis que Châteauroux est toujours 14e.

Dans les autres rencontres, Nancy était opposé à Sochaux au stade Auguste Bonal. Et à l’extérieur, l’ASNL s’est imposé sur le score de 4-0 grâce à Vagner (72e), Ngom (73e), Bassi (76e) et Dembélé (79e). Un succès qui permet aux Nancéiens de sortir de la zone rouge (17es), poussant donc les Lionceaux dedans (18es). De son côté, Valenciennes n’a laissé aucune chance à l’AC Ajaccio (4-0). Raspentino (34e, 73e), Robail (51e) et Masson (80e) ont inscrit les buts du VAFC.

Les résultats de la soirée :

Auxerre 0-2 Troyes : Mbeumo (12e), Touzghar (42e)

Châteauroux 2-2 Brest : Tounkara (29e), Bourillon (70e, pen) ; N’Goma (22e), Weber (82e)

GFC Ajaccio 0-3 Clermont : Aye (15e), Guidi (20e, csc), Pereira (90e+1)

Grenoble 2-0 Red Star : Sotoca (15e, 85e)

Niort 0-0 Béziers :

Sochaux 0-4 Nancy : Vagner (72e), Ngom (73e), Bassi (76e), Dembélé (79e)

Valenciennes 4-0 AC Ajaccio : Raspentino (34e, 73e), Robail (51e), Masson (80e)