Pour débuter cette 24e journée de Ligue 2, huit matches se disputaient ce vendredi soir dans le multiplex. Troisième au coup d’envoi, l’AC Ajaccio recevait Auxerre, douzième. Et devant son public, le club corse a chuté (2-3). Une défaite qui tombe mal puisque les poursuivants ont quasiment tous gagné.

Clermont et Troyes se sont en effet imposés durant cette soirée, respectivement face à Valenciennes et Châteauroux, alors que Le Havre a fait match nul face à Caen. Concernant le bas de tableau, Niort a réalisé la belle opération du jour. Victorieux d’Orléans (2-0), les Chamois quittent la zone rouge et comptent un point de plus que Le Mans (18e) et le Paris FC (19e).

Les résultats du soir :

AC Ajaccio 2-3 Auxerre : El Idrissy (11e), Coeff (31e csc) ; Sakhi (4e, 34e), Le Bihan (18e)

Chambly 1-2 Paris FC : Doucoure (51e) ; Bamba (21e), Ménez (60e s.p)

Clermont 3-1 Valenciennes : Zedadka (31e), Cuffaut (33e csc), Magnin (77e) ; Chevalier (4e)

Le Havre 1-1 Caen : Thiare (33e s.p) , Oniangue (90e)

Niort 2-0 Orléans : Sissoko (74e), Jacob (83e)

Rodez 1-1 Nancy : Sané (87e) ; Ciss (17e)

Sochaux 1-0 Le Mans : Sané (45e)

Troyes 2-0 Châteauroux : Suk (12e), Sacko (37e)