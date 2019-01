Match reporté de la 19e journée de Ligue 2, le duel entre Le Havre et Valenciennes se disputait finalement ce soir au Stade Océane. Une rencontre intéressante qui démarrait très fort. Parfaitement servi par Tony Mauricio, Florian Raspentino se chargeait d’ouvrir le score pour les Nordistes (1-0, 16e). La réponse ne s’est pas fait attendre puisque Fernand Mayembo égalisait (1-1, 21e). Tino Kadewere permettait même au Havre de prendre l’avantage (2-1, 32e).

Toutefois, Florian Raspentino ne l’entendait pas de cette oreille et répondait du tac au tac (2-2, 33e). Trois minutes plus tard, Jorris Romil y allait de son but et redonnait l’avantage à Valenciennes (3-2, 36e). Mais-là encore, Le Havre réagissait par l’intermédiaire d’Alimani Gory (3-3, 41e). Celui-ci se transformait même en héros en seconde période puisqu’il inscrivait le septième but de ce match fou (4-3, 67e). Avec cette belle victoire à l’arraché, Le Havre remonte à la 9e place tandis que Valenciennes reste 16e.