La 27e journée de Ligue 2 continuait avec une affiche de haut de tableau entre le Paris FC et le RC Lens. Si les Franciliens restaient sur deux matches sans victoire, les Nordistes, eux, avaient enchaîné deux succès consécutifs.

Mais cet après-midi, la série lensoise s’est arrêtée puisque le Paris FC l’a emporté sur sa pelouse 2-0 grâce à un but de Lopez avant la pause (40e) et un deuxième but de Wamangituka à l’heure de jeu (63e). Les locaux montent à la 4e place, tandis que Lens descend à la 5e place, à un point de l’adversaire du jour.