Lens réalise la passe de deux. Après sa victoire 2-1 au Mans la semaine passée, le club nordiste est venu à bout de l’En Avant de Guingamp 2-0 ce samedi. Voilà les Sang-et-Or co-leader de ce championnat de Ligue 2 (avec une différence de buts inférieure à Clermont cependant).

La victoire lensoise a mis un certain temps à se dessiner. Comme avec au Mans FC, Chouiar a marqué à la 84e et l’ancien Parisien Gaëtan Robail a inscrit le second but de la rencontre dans le temps additionnel (90e+1).

