Dans un stade Felix Bollaert qui a sonné creux en raison du huis clos imposé par l’épidémie de coronavirus, le RC Lens a battu Orléans la lanterne rouge sur la plus petite des marges. Les Sang et Or se sont contentés d’un score de 1-0 mais c’est la deuxième victoire en autant de matches pour l’entraîneur Franck Haise.

Avec ce nouveau succès, les Nordistes récupèrent la 2e place de Ligue 2 après 28 journées. Ils ont désormais un point d’avance sur Ajaccio, et un de retard sur le leader Lorient. C’est Florian Sotoca qui a inscrit l’unique but de la rencontre sur penalty (50e). L’ancien Grenoblois a maintenant 8 réalisations au compteur cette saison.