La course aux play-offs anime la fin de saison du RC Lens. Provisoirement distancés par le Paris FC, vainqueur de Grenoble hier (1-0), les hommes de Philippe Montanier devaient l’emporter aujourd’hui pour conserver une chance de retrouver la Ligue 1 la saison prochaine.

Bien mal embarqués après l’expulsion de Jean-Kévin Duverne (23e), Walib Mesloub et ses coéquipiers se sont malgré tout défaits du Clermont Foot. Longtemps tenus en échec par les Auvergnats, les Sang et Or se sont finalement libérés grâce à Simon Banza (1-0, 80e). Un succès sur le fil qui permet au RCL de rester à 2 points du Paris FC, actuel quatrième, et de mettre la pression à Lorient qui se déplacera lundi sur la pelouse de Niort.