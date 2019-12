Alors qu’hier, le Stade Malherbe de Caen avait battu d’une courte tête l’AS Nancy-Lorraine (1-0), la 17e journée de Ligue 2 se poursuivait et s’achevait ce soir. Et on a vu les cadors respecter leur rang. Le leader lorientais a facilement dominé la lanterne rouge Orléans (4-0) grâce à Jimmy Cabot (2e), Pierre-Yves Hamel (37e et 67e) ainsi qu’Armand Laurienté (69e).

Son dauphin a fait le travail face à Chambly avec un succès 3-0 suite à un doublé de Simon Bokote Banza (41e et 57e). Gaëtan Robail (69e) a parachevé le large succès nordiste en fin de match. L’AC Ajaccio (3e) avec une victoire contre Niort (1-0), Troyes (4e) en dominant Rodez (1-0) et Le Havre (5e) en s’illustrant contre Le Mans (2-0) ont confirmé leurs statuts de barragistes. Auxerre a partagé les points avec Valenciennes (1-1) dans un duel de milieu de tableau. Scénario identique entre Sochaux et Châteauroux (1-1) ainsi qu’entre Grenoble Foot et Clermont (1-1). Enfin, le Paris FC a été giflé sur sa pelouse par Guingamp (3-0).

Les résultats de la soirée :

Auxerre 1-1 Valenciennes : Ngando (42e) pour Auxerre ; Cuffaut (75e) pour Valenciennes

Châteauroux 1-1 Sochaux : Leroy (90e +1) pour Châteauroux ; Kaabouni (41e) pour Sochaux

Grenoble Foot 1-1 Clermont : Trichard (42e CSC) pour Grenoble ; Grbic (58e) pour Clermont

Le Havre 2-0 Le Mans : Dzabana (17e) et Thiare (75e) pour Le Havre

Lens 3-0 Chambly : Banza (41e et 57e) et Robail (69e) pour Lens

Niort 0-1 AC Ajaccio : Choplin (5e) pour Ajaccio

Orléans 0-4 Lorient : Cabot (2e), Hamel (37e et 67e) et Laurienté (69e) pour Lorient

Paris FC 0-3 Guingamp : Pierrot (23e et 64e) et Phiri (62e) pour Guingamp

Troyes 1-0 Rodez : Ba (26e) pour Troyes