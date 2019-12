La 18e journée de Ligue 2 débutait ce vendredi avec bien évidemment le multiplex. Leader avant cette levée, le FC Lorient accueillait l’AJ Auxerre au Stade du Moustoir. Grâce à un but de Cabot (65e), les Merlus ont enregistré une septième victoire de suite toutes compétition confondues (1-0) et confortent ainsi leur première place. Dans le choc du soir, Clermont a disposé du Havre (2-1) et dépasse ainsi son adversaire du jour pour s’emparer de la cinquième place.

Dans le bas du classement, Le Mans (19e) et Orléans (20e) s’affrontaient dans le match de la peur. Dans leur MMArena, les Mançeaux ont eu le dernier mot alors qu’ils étaient menés 2-1 à la pause (succès 3-2). Sinon, Rodez a notamment disposé du Stade Malherbe de Caen, qui restait sur dix matches sans défaite toutes compétitions confondues (2-1). À noter que la rencontre entre Chambly et Niort, qui a débuté en retard (20h30) au Stade Charléty puisque les visiteurs étaient coincés dans les bouchons, a été remporté par les hommes de Bruno Luzi (3-2).

Les résultats de la soirée :

Chambly 3-2 Niort : Delos (14e), Jaques (39e), David (67e) ; Konate (22e), Vion (25e)

Clermont 2-1 Le Havre : Gomis (20e), Grbic (55e) ; Kadewere (33e)

Le Mans 3-2 Orléans : Boe-Kane (1ère), Moussiti Oko (78e), Crehin (85e) ; Ephestion (28e), Perrin (34e)

Lorient 1-0 Auxerre : Cabot (65e)

Nancy 2-1 Châteauroux : Ciss (80e), Ndoh(90e+1) ; Operi (19e)

Rodez 2-1 Caen : Bardy (48e, 75e) ; Mbengue (73e)

Sochaux 1-1 Grenoble : Lasme (89e) ; Vandenabeele (72e)

Valenciennes 1-0 Paris FC : Chevalier (90e s.p)