Il y avait de la Ligue 2 au programme ce soir, avec neuf des dix rencontres de la 23e journée qui se jouaient simultanément. On notera que le leader, Lorient, a fait le boulot en venant à bout de Lorient (4-2).

Son dauphin, Lens, en a fait de même face à Troyes à la maison (1-0). Une défaite de l’ESTAC qui fait les affaires de Clermont qui, malgré son nul 0-0 à Auxerre, se retrouve quatrième. Ajaccio, le troisième,signe une bonne opération avec cette victoire 3-2 sur la pelouse du Paris FC et prend quatre points d’avance sur les Clermontois et les Troyens. Grâce à sa victoire 4-3 à Niort, Caen continue de prendre de l’air en bas de tableau et s’éloigne de plus en plus de la zone rouge.

Les résultats du soir

Auxerre 0 - 0 Clermont

Caen 4 - 3 Niort

Châteauroux 0 - 3 Chambly

Lens 1 - 0 Troyes

Lorient 4 - 2 Le Mans

Nancy 1 - 1 Sochaux

Orléans 1 - 2 Rodez

Paris FC 2 - 3 Ajaccio

Valenciennes 0 - 0 Guingamp