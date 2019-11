Dans le cadre de la 15ème journée de Ligue 2, le FC Lorient dauphin du RC Lens se déplaçait à Châteauroux. Victorieux 4-1 face à Niort avant la trêve internationale, les Merlus pouvaient ravir la place de leader au RC Lens (qui joue samedi face à Sochaux) en cas de succès. Les hommes de Christopher Pelissier se faisaient surprendre juste avant la pause par Grange bien servi par Chouaref (1-0, 40e). Mal en point, les Merlus égalisaient juste avant l’heure de jeu par Wissa (1-1, 58e). Un but qui galvanisait la formation bretonne. Trois minutes plus tard, Wissa y allait de son doublé et assommait les Castelroussins (1-2, 61e). Quelques secondes plus tard, Lorient assénait le coup de grâce avec une réalisation d’Abergel (1-3, 62e). Une victoire qui permettait aux Lorientais de s’emparer de la place de leader du championnat. Sur le podium, l’AC Ajaccio accueillait de son côté Clermont.

La formation corse prenait les commandes juste après la demi-heure de jeu par Choplin (1-0, 32e). Loin de rendre les armes, Clermont recollait au score grâce à Grbic (1-1, 53e). De son côté, l’ESTAC qui collait aux basques d’Ajaccio, recevait Chambly au stade de l’Aube. Les protégés de Laurent Batlles cédaient dès le quart d’heure de jeu sur une réalisation signée David (0-1, 15e). Dans le temps additionnel du premier acte, Eickmayer doublait la mise pour le promu (0-2, 45+2). Rien n’arrêtait Chambly qui corsait l’addition grâce à El Hriti (0-3, 71e) puis Soubervie (0-4, 86e). Dans les autres matchs de la soirée, Le Mans revenait de nulle part et arrachait le nul à Caen (3-3). Le Paris FC sortait de la zone rouge grâce à son succès (2-0) face à l’AJ Auxerre.

Les résultats de la soirée

AC Ajaccio 1-1 Clermont : Choplin (32e) pour Ajaccio ; Grbic (53e) pour Clermont

Caen 3-3 Le Mans : Deminguet (26e, 38e, 57e) pour Caen ; Gope-Fenepej (18e), Crehin (73e, sp), Kanté (80e) pour le Mans

Châteauroux 1-3 Lorient : Grange (39e) pour Châteauroux ; Wissa (58e, 61e), Abergel (62e) pour Lorient

Grenoble 1-1 Nancy : Djitte (57e) pour Grenoble ; Vagner (90e) pour Nancy

Niort 2-1 Rodez : Sissoko (57e), Kemen (79e) pour Niort ; Sané (68e) pour Rodez

Orléans 0-1 Valenciennes : Chevalier (28e) pour Valenciennes

Paris FC 2-0 Auxerre : Armand (60e), Saad (64e) pour le Paris FC

Troyes 0-4 Chambly : David (15e), Eickmayer (45+2), El Hriti (71e), Soubervie (86e) pour Chambly