Au lendemain de la victoire de Liverpool contre Tottenham lors de la finale au Wanda Metropolitano (2-0), l’UEFA a dévoilé l’équipe de la saison en Ligue des Champions, choisie par de nombreux observateurs techniques de l’instance européenne. Vainqueurs de la compétition, les Reds sont bien représentés avec six joueurs dans cette équipe : Alisson, Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold, Andrew Robertson, Georginio Wijnaldum et enfin Sadio Mané.

Dans l’entrejeu, on retrouve un joueur français. Tanguy Ndombele, le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais est en effet présent dans cette formation. Et comme toujours, il y a plusieurs absents. Auteur de belles performances avec le FC Barcelone, Gerard Piqué n’est pas présent par exemple, tout comme Robert Lewandowski, deuxième meilleur buteur de la compétition avec huit buts.

Gardiens : Alisson Becker (Liverpool), Marc-André ter Stegen (Barcelona)

Défenseurs : Virgil van Dijk (Liverpool), Matthijs de Ligt (Ajax), Jan Vertonghen (Tottenham), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Andy Robertson (Liverpool)

Milieux : Moussa Sissoko (Tottenham), Hakim Ziyech (Ajax), Kevin De Bruyne (Manchester City), Frenkie de Jong (Ajax), Tanguy Ndombele (Lyon), Georginio, Wijnaldum (Liverpool), David Neres (Ajax), Raheem Sterling (Manchester City)

Attaquants : Lionel Messi (Barcelona), Dušan Tadić (Ajax), Sadio Mané (Liverpool), Cristiano Ronaldo (Juventus), Lucas Moura (Tottenham)

#UCL Squad of the Season 2018/19

UEFA's Technical Observers have selected their 20-man squad from this season's UEFA Champions League... pic.twitter.com/OTCmSlp8KF

— #UCLfinal (@ChampionsLeague) June 2, 2019