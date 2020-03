Le grand soir. Ce mardi, Leipzig et Tottenham s’affrontaient en huitième de finale retour de l’UEFA Champions League. Vainqueurs à l’aller (1-0), les Allemands, qui avaient sorti un bon match, accueillaient des Spurs bien décidés à l’emporter. Pour cette rencontre, José Mourinho misait sur un 3-4-3 avec Lucas Moura en pointe. En face, Julian Nagelsmann optait pour aussi un 3-4-3 avec le trio Nkunku-Schick-Werner devant. Dans une Red Bull Arena pleine pour l’occasion, la rencontre partait fort. Les Allemands se montraient incisifs d’entrée et bousculaient les Anglais. Et cela payait rapidement. Dès la 10e minute, Werner frappait au but mais son tir était contré par Dier. Mais l’attaquant de Leipzig récupérait le ballon et servait Sabitzer en retrait qui marquait d’une frappe à ras de terre en force. Sur la trajectoire, Lloris touchait le ballon mais était battu (1-0,10e).

Le match débutait parfaitement pour les Allemands qui dominaient les débats et n’étaient pas loin de doubler la mise avec Werner, buteur mais signalé hors-jeu (20e). Mais c’était finalement Sabitzer qui signait un doublé de la tête (21e, 2-0). Les affaires des Spurs, qui manquaient d’inspiration, se corsaient. Le score ne changeait pas jusqu’à la mi-temps (2-0). Au retour des vestiaires, les joueurs de Mourinho tentaient de repartir de l’avant face à une équipe de Leipzig bien en place et laissant peu d’espaces. Offensivement, les locaux continuaient d’insister avec Werner (frappe au dessus, 60e). De son côté, Tottenham montrait peu à peu un meilleur visage. Mais les Spurs ne parvenaient pas à faire plier une équipe de Leipzig qui l’emportait finalement 3-0 grâce à un but de Forsberg, entré en jeu et qui marquait d’un tir puissant (3-0, 87e). Leipzig se qualifiait pour les quarts de finale de l’UEFA Champions League pour la première fois. Le tout en proposant du jeu. Finaliste la saison dernière, Tottenham sortait, de son côté, par la petite porte.

