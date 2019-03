C’en est fini des huitièmes de finale ! Le FC Barcelone n’a fait qu’une bouchée de l’Olympique Lyonnais (5-1) et Liverpool a imposé sa loi à Munich pour écarter le Bayern de sa route (1-3). Blaugranas et Reds rejoignent les six premiers qualifiés pour les quarts de finale.

Les Anglais sont les (très) bons élèves de cette édition de la C1, avec quatre clubs représentés (une première depuis 2008/09) : Manchester United, Manchester City, Tottenham et donc Liverpool. Quatre autres nations se partagent les tickets restants : l’Espagne, avec le FC Barcelone, l’Italie, avec la Juventus, les Pays-Bas avec l’Ajax et le Portugal, avec le FC Porto. Le tirage au sort intégral des quarts de finale et des demi-finales aura lieu vendredi, à partir de 12h, au siège de l’UEFA à Nyon (Suisse).

Les 8 qualifiés pour les quarts de finale :

Liverpool

Manchester City

Manchester United

Tottenham

FC Barcelone

Juventus

Ajax

FC Porto