Après avoir éliminé le Maccabi Haïfa, le Racing Club de Strasbourg poursuivait son aventure européenne ce jeudi avec le match aller de son troisième tour des qualifications de Ligue Europa. Opposé au Lokomotiv Plovdiv en Bulgarie, la formation de Thierry Laurey s’est imposée 1-0.

Lancé dans le dos de la défense, Da Costa a d’abord été fauché par Tomasevic, expulsé pour cette intervention en tant que dernier défenseur (10e). Et sur le coup-franc, Martin a déposé le ballon sur Mitrovic qui a marqué de la tête (11e, 0-1). Derrière, les Strasbourgeois ont tenu ce résultat. Il faudra désormais confirmer jeudi prochain à la Meinau.

Première manche remportée par le Racing Les Strasbourgeois s'imposent sur la plus petite des marges à #Plovdiv. Un succès précieux quand on sait l'importance d'un but inscrit à l'extérieur RDV dans une semaine à la #Meinau pour valider la qualification !#LPRCSA (0-1) pic.twitter.com/ky4tYHksG6

— RC Strasbourg Alsace (@RCSA) August 8, 2019