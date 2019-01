Parti du Celta Vigo après six mois passés en Galice sous forme de prêt, Junior Alonso n’est pas rentré à Lille. Les Dogues ont à nouveau prêté leur défenseur âgé de 25 ans à Boca Juniors cette fois-ci. Et selon France 3 Nord, le Paraguayen ne reviendra pas avant 2020.

En effet, la chaîne indique que Lille et les Xeneizes ont négocié un prêt d’un an et demi. Le finaliste malheureux de la dernière Copa Libertadores pourra même acquérir définitivement le joueur en levant une option fixée à un peu plus de 3 M€.