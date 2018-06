La DNCG a validé ce mardi le budget de Lille pour la saison 2018/2019 en Ligue 1. Le président du club nordiste Gérard Lopez s’est exprimé sur le compte Twitter après ce verdict positif en énonçant son plan pour permettre aux Dogues de retrouver les sommets dans l’élite du football français.

« Cette décision positive et attendue traduit la cohérence du projet économique du LOSC. L’ambition fixée pour le LOSC est intacte : investir et développer la compétitivité économique et sportive du LOSC. Nous allons apporter les ajustements nécessaires à l’effectif, le renforcer et oeuvrer pour relancer notre dynamique sportive et nos résultats. Nous voulons offrir aux supporters et partager avec eux un avenir plus souriant et ambitieux. »