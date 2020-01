Après la Coupe de France et la Coupe de la Ligue, la Ligue 1 Conforama est de retour. Et pas avec n’importe quel match puisque c’est un alléchant LOSC-PSG qui est proposé en clôture de la 21e journée de L1. Une affiche entre le dernier champion de France et son dauphin qui promet beaucoup. Le club de la Capitale se déplace donc chez son voisin nordiste distant de 225 kilomètres au stade Pierre Mauroy ce dimanche soir à 21h sur Canal+.

Un match important pour les deux formations mais pas forcément pour les mêmes raisons. Le club nordiste va devoir cravacher pour se remettre sur les rails après quelques désillusions en Ligue des Champions ou plus récemment en Coupe de la Ligue face à l’OL. Pour le PSG, il s’agira de continuer sa bonne série de victoires et d’emmagasiner de la confiance à quelques semaines d’affronter le Borussia Dortmund en 1/8e de finale de la Ligue des Champions.

Regarder Lille vs PSG en streaming direct

Ce PSG-LOSC reste un classique du championnat de France souvent en faveur du PSG. Mais Thomas Tuchel et les siens n’ont pas pu oublier la déculottée encaissée par les parisiens à Lille l’an passé. Paris avait explosé devant Nicolas Pepé et les siens pour l’une des pires défaites de l’histoire du PSG en L1 depuis le début de l’ère qatarie. Pour cette rencontre, les deux entraîneurs pourront compter sur leurs principales forces vives. Neymar, Kylian Mbappé, Mauro Icardi d’un côté, Victor Osimhen, Jonathan Ikoné, Jonathan Bamba de l’autre. La diffusion à la télévision de cette affiche de L1 se fera sur la chaîne Canal Plus en France, ce dimanche soir à 21h. Si vous êtes un supporter du club parisien ou du club nordiste et que vous n’avez pas accès à votre télévision, sachez qu’il est possible de suivre ce match Lille vs PSG en streaming en live et en direct en toute légalité. Il faut savoir que les détenteurs de droits TV multiplient les offres OTT et retransmissions directement sur ordinateur, tablette sans oublier sur téléphone portable.

Canal Plus propose des offres pour le stream de ce match prestigieux de L1 arbitré par Amaury Delerue entre la formation présidée par Gérard Lopez et celle de Nasser Al-Khelaïfi. Avec un mois offert associé à un bon d’achat de 20 € sur Foot.fr, il est désormais possible de regarder du foot en streaming sans se ruiner ! Idéal donc pour ceux qui sont loin de chez eux ou qui veulent regarder en toute discrétion ce choc du championnat de France.

