Alors que le Boxing Day a eu lieu le 26 décembre, la Premier League se poursuit avec un choc entre Liverpool et Arsenal. A domicile, les Reds s’articulent dans un 4-2-3-1 offensif. Alisson Becker évolue dans les buts derrière Trent Alexander-Arnold, Dejan Lovren, Virgil Van Dijk et Andrew Robertson qui prennent place en défense. Fabinho et Georginio Wijnaldum forment le double pivot alors que Xherdan Shaqiri, Roberto Firmino et Sadio Mané accompagnent Mohamed Salah sur le front de l’attaque.

Face à cette équipe en pleine forme, Arsenal opte pour un 3-4-3 avec Bernd Leno dans les buts. La défense voit les titularisations de Stefan Lichtsteiner, Shkodran Mustafi et Sokratis Papastathopoulos. Lucas Torreira évolue en tant que sentinelle auprès de Granit Xhaka. Ainsley Maitland-Niles et Sead Kolasinac prennent les couloirs tandis que Aaron Ramsey et Axel Iwobi évoluent un cran plus haut. Enfin, Pierre-Emerick Aubameyang est en pointe de l’attaque.

Les compositions :

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson - Fabinho, Wijnaldum- Shaqiri, Firmino, Mané - Salah

Arsenal : Leno - Lichtsteiner, Mustafi, Sokratis - Maitland-Niles, Torreira, Xhaka - Kolasinac - Ramsey, Iwobi - Aubameyang