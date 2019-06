Trois jours après le sacre de Chelsea en Ligue Europa (victoire 4-1 en finale contre Arsenal), la finale de Ligue des Champions avait lieu ce samedi au Wanda Metropolitano de Madrid, entre Tottenham et Liverpool. Les Spurs étaient à la recherche de leur premier sacre dans cette compétition, tandis que les Reds voulaient soulever la coupe aux grandes oreilles pour la sixième fois de leur histoire. Dans une très belle ambiance, la formation de Jürgen Klopp s’est imposée sur le score de 2-0 pour remporter cette C1 2018-2019 !

Et il ne fallait pas être en retard. Au bout de quelques secondes, les Reds et Sadio Mané ont en effet obtenu un penalty pour une main de Moussa Sissoko dans la surface. Mohamed Salah s’est alors emparé du ballon pour fusiller Hugo Lloris (2e, 0-1). Derrière, les Spurs ont poussé en deuxième période pour égaliser, mais Alisson a repoussé leurs assauts. Finalement, Divock Origi a scellé le sort de cette rencontre en marquant le deuxième but des siens d’une frappe croisée du pied gauche (87e, 0-2). Liverpool succède donc au Real Madrid, qui l’avait battu en finale la saison passée !