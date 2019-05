Anfield va être le théâtre de la demi-finale retour de Ligue des Champions entre Liverpool et le FC Barcelone. Lors du match aller, les Reds ont dominé, mais se sont heurtés au réalisme froid des Catalans. Luis Suarez a ouvert le score sur un centre de Jordi Alba tandis que Lionel Messi s’est offert un doublé. Score final 3-0.

Devant rattraper un retard conséquent, Liverpool s’organise dans un 4-3-3 avec Alisson Becker dans les buts. Trent Alexander-Arnold, Joël Matip, Virgil van Dijk et Andrew Robertson forment la ligne défensive. Fabinho se positionne en sentinelle tandis que Jordan Henderson et James Milner l’accompagnent au cœur du jeu alors que Xherdan Shaqiri, Divock Origi et Sadio Mané forment la ligne d’attaque.

De son côté, le FC Barcelone va essayer de conserver son avantage. Aligné en 4-3-3, le club catalan peut compter sur Marc-André ter Stegen dans les buts. Ce dernier est protégé par une défense composée de Sergi Roberto, Gerard Piqué, Clément Lenglet et Jordi Alba. Sergio Busquets, Ivan Rakitic et Arturo Vidal constituent l’entrejeu. Enfin, Lionel Messi et Philippe Coutinho épaulent Luis Suarez en attaque.

Les compositions :

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Milner - Shaqiri, Origi, Mané

FC Barcelone : ter Stegen - Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba - Rakitic, Busquets, Vidal - Messi, Suarez, Coutinho